Житель Люберец пойдет под суд за убийство знакомого в Подмосковье

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24-летний житель Люберец обвиняется в убийстве жителя города Жуковский. По данному делу прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По данным следствия, молодой человек убил своего знакомого недалеко от трассы "Новорязанское шоссе – город Жуковский" вместе с двумя соучастниками. Погибшему были нанесены множественные ножевые ранения. На следующий день они вернулись на место преступления и закопали тело убитого", – говорится в сообщении.

Данное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

В пресс-службе уточнили, что ранее Мособлсуд приговорил одного из соучастников убийства к 15 годам лишения свободы. Еще один фигурант находится в розыске.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после стрельбы, которую устроил 18-летний молодой человек в поселке Большеорловское Нижегородской области. Как сообщили в ведомстве, полтора года назад эксперт не увидела угрозы в поведении молодого человека: тогда Дмитрия Монахова подозревали в противоправных действиях, в отношении него проводили проверку о попытке массового убийства.