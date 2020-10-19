Житель Люберец пойдет под суд за убийство знакомого в Подмосковье

19 октября, 22:41
Фото: Depositphotos/merrydolla
24-летний житель Люберец обвиняется в убийстве жителя города Жуковский. По данному делу прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По данным следствия, молодой человек убил своего знакомого недалеко от трассы "Новорязанское шоссе – город Жуковский" вместе с двумя соучастниками. Погибшему были нанесены множественные ножевые ранения. На следующий день они вернулись на место преступления и закопали тело убитого", – говорится в сообщении.
Данное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.
В пресс-службе уточнили, что ранее Мособлсуд приговорил одного из соучастников убийства к 15 годам лишения свободы. Еще один фигурант находится в розыске.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после стрельбы, которую устроил 18-летний молодой человек в поселке Большеорловское Нижегородской области. Как сообщили в ведомстве, полтора года назад эксперт не увидела угрозы в поведении молодого человека: тогда Дмитрия Монахова подозревали в противоправных действиях, в отношении него проводили проверку о попытке массового убийства.
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