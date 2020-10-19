На мужчину завели дело после того, как его жена увезла любовницу в лес

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Жителя Эвенкии будут судить за связь с несовершеннолетней девушкой, причем о преступлении стало известно после того, как ее похитили. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, мужчина вступал в половую связь с подростком (на момент начала отношений ей было 15 лет) в период с 2018 по 2020 год.

Правоохранительные органы начали расследование преступления после того, как в полицию обратилась мать девушки. Она заявила, что дочь похитили три жительницы поселка.

"Они увезли девушку на машине в лесной массив и там пытались выяснить обстоятельства встреч несовершеннолетней с мужем одной из них", – уточнили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

На данный момент обвиняемый мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела против него продолжается.

В Москве в октябре возбудили уголовное дело о вовлечении 17-летней девушки в проституцию. Двоим обвиняемым инкриминируют действия, подпадающие под часть 3-ю статьи 240 УК РФ.

