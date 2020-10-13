Экс-министру Архангельска предъявили обвинение в совершении развратных действий

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Экс-министр Архангельской области признал вину в совершении развратных действий в отношении детей. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы", – сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году переписывался в социальных сетях с двумя школьницами. Чиновник оказывал на них развратное влияние, а одной из несовершеннолетних отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц". Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, что педофилия – это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.

