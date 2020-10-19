Уголовное дело возбудили в отношении полицейского после убийства в Нижегородской области

11:32
Фото: AP Photo/Roman Yarovitcin
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после стрельбы, которую устроил 18-летний молодой человек в поселке Большеорловское Нижегородской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", – сообщили в СК.
Как сообщили в ведомстве, полтора года назад эксперт не увидела угрозы в поведении молодого человека: тогда Дмитрия Монахова подозревали в противоправных действиях, в отношении него проводили проверку о попытке массового убийства. В ведомстве отмечают, что в марте 2019 года сотрудница полиции приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-либо преступления.
Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на оружие в связи с инцидентом. Арестован врач, выдавший справки нижегородскому стрелку.
Инцидент произошел 12 октября возле остановки в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента три человека погибли. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позднее подозреваемый был найден мертвым.
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