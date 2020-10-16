Москва 24: нужно ли вносить поправки в закон об оружии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Право и оружие. Стоит ли менять закон об оружии и в какую сторону?".

12 октября 18-летний Даниил Монахов после ссоры с бабушкой открыл огонь из ружья в поселке Большеорловское Нижегородской области. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело.



О необходимости ужесточения закона об оружии, эффективности системы контроля и выдаче лицензий расскажут:



депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный;

начальник управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии Сергей Деревяшкин;

президент СРО ассоциация "Школа без опасности" Сергей Саминский;

главный редактор журнала "Охота" Валерий Кузенко.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.