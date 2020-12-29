Полиция проверяет сообщение об избиении отцом сына в квартире в центре Москвы

11:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные полицейские проводят проверку информации об избиении отцом своего 14-летнего сына в квартире в центре Москвы, в результате которого подросток был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне ночью в полицию поступила телефонограмма из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии о том, что к ним доставлен подросток в возрасте 14 лет, проживающий в одной из квартир на Люсиновской улице. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица, шеи и рук. По словам мальчика, его избил отец", – сообщил источник.
В настоящее время полиция начала проверку, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле мальчика накануне обнаружила школьная медсестра после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры. Ребенка немедленно госпитализировали.
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