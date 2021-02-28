СК завел дело об изнасиловании школьницы тремя мужчинами в Петербурге

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об изнасиловании 16-летней жительницы Санкт-Петербурга в собственной квартире.
Как говорится на сайте СК, ход и результаты проверочных мероприятий были поставлены на личный контроль председателя ведомства Александра Бастрыкина.
В связи с информацией СМИ о том, что пострадавшей стали поступать угрозы, глава СК поручил докладывать ему о всех промежуточных результатах.
Кроме того, Бастрыкин потребовал провести проверку в отношении следователя, в производстве которого находится данное дело, в связи с тем, что подозреваемым не была избрана мера пресечения.
Ранее СМИ сообщили, что в полицию об изнасиловании обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что инцидент произошел ночью 22 февраля на Морском проспекте.
В результате потерпевшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами.
Ранее в полицию Москвы с заявлением об изнасиловании обратилась фотомодель Дарья Фисун.
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