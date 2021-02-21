В Приднестровье 97-летнего пенсионера уличили в заказе интимных услуг

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В Приднестровье женщина пожаловалась в милицию на 97-летнего свекра, который ударил ее палкой. Инцидент произошел после того, как пенсионерка вмешалась в его личную жизнь.
В сюжете местного телеканала ТСВ женщина из города Бендеры рассказала, что соседи стали жаловаться на родственника, который повадился водить к себе женщин.
Сначала она не поверила, но позже застала свекра с обнаженной женщиной 45 лет. После этого пенсионер схватил палку и несколько раз ударил невестку по голове.
В результате она обратилась в полицию и сняла побои. Пенсионер не стал скрывать, что платит деньги за интимные услуги, а также назвал посетительниц "курочками".
"Когда меня врач спросил, что произошло, то так смеялся, что чуть со стула не упал. Дед – герой, а я – дура!" – пожаловалась 72-летняя женщина.
По ее словам участковый тоже посмеялся, а свекр заявил, что и дальше будет жить так, как ему нравится. Женщина добавила, что от соцработника и другой помощи пенсионер отказывается.
Ранее в Москве задержали пенсионера 1956 года рождения по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено в 1974 году.
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