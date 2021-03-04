В Москве подросток выпал из окна 17-го этажа и выжил

02:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подросток выпал из окна квартиры 17-го этажа на юге Москвы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городского главка МВД.
Как пишет ТАСС, накануне в полицию поступил звонок, в котором сообщалось о противоправных действиях в одном из многоквартирных домов на улице Тамбовская. Заявитель рассказал, что нарушитель находится в его квартире.
На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. В момент, когда заявитель открывал дверь правоохранителям, возможный правонарушитель выпрыгнул из окна.
"Пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в МВД.
По данным источника в правоохранительных органах, возраст пострадавшего составляет 14 лет. По предварительной информации, он убегал от родственника своей подруги, который вызвал полицию, так как подросток показался ему подозрительным.
Ранее мужчина выжил после падения с 18-го этажа на севере Москвы. Инцидент произошел на Беломорской улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: