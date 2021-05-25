По делу о ДТП с детской командой на Ставрополье предъявили обвинения

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Директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП на Ставрополье 30 апреля, водителям микроавтобуса и легкового автомобиля следователи предъявили обвинения. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Уточняется, что фигурантов обвиняют в нарушении ПДД, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ, который выехал на встречку.

"30 апреля примерно в 16:40 в районе 534-го километра вышеуказанной автодороги водитель автомашины ВАЗ-2109 Ларионов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ДАФ, в результате чего последний выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес" под управлением Нахметова, перевозившего в Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда", – пояснила она.

Кроме того, известно, что директор организовала поездку на микроавтобусе с грубым нарушением правил, не были уведомлены сотрудники ДПС. Автомобиль, на котором осуществлялась перевозка детей, не был оборудован ремнями безопасности для пассажиров.

По делу допрошены пострадавшие спортсмены и их родители, назначены необходимые экспертизы.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

3 мая жители Волгограда простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в аварии с автобусом. На церемонию прощания пришли спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.