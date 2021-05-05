Водителю микроавтобуса по делу о ДТП на Ставрополье избрали домашний арест

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Водителю автобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье, избрали домашний арест до 30 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <...> до 30 июня 2021 года", – сообщил судья.

В зале суда мужчину освободили из-под стражи.

Ранее меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по данному делу избрали директору волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2. Решение вынес Ленинский районный суд города.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

3 мая жители Волгограда простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в аварии с автобусом. На церемонию прощания пришли спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.

