Директора спортшколы отправили под домашний арест после гибели детей в ДТП на Ставрополье

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Директору волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца после ДТП на Ставрополье. Решение вынес Ленинский районный суд города, сообщает ТАСС.

"Ходатайство о заключении под стражу оставить без удовлетворения, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня 2021. Освободить из-под стражи в зале суда", – сообщил судья.

Ранее суд арестовал водителя легковой машины, которая, по версии следствия, могла стать причиной ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Уточняется, что под арестом мужчина пробудет до 30 июня.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.