Следствие запросило арест для водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса с детьми, который попал в ДТП на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлил мужчине срок задержания для подготовки стороной защиты дополнительных материалов.

"Суд полагает, что ходатайство стороны защиты является обоснованным. <...> Продлить срок задержания до 72 часов – до 5 мая 2021 года до 17 часов 40 минут", – объявили на заседании.

Ранее суд арестовал водителя легковой машины, которая, по версии следствия, могла стать причиной ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Уточняется, что под арестом мужчина пробудет до 30 июня.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.