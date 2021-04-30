В Волгограде рассказали о водителе, перевозившем детей на соревнования

Фото: ТАСС/ГИБДД России

Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас лицензионная машина эта, водитель с лицензией, у нас он более 8 лет возит нас. Ничего плохого не могу сказать: аккуратен, никогда ничего не превысит", – рассказала директор волгоградской школы олимпийского резерва №2 Татьяна Астафьева.

По словам специалиста, среди пассажиров была сестра водителя с детьми. Племянница мужчины – одна из погибших в ДТП.

Астафьева отметила, что созванивалась с водителем незадолго до аварии. На тот момент ничто не предвещало беды.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.