Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье

20:38
Фото: РИА Новости/Прокуратура РФ
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших в крупном ДТП с грузовиком и автобусом в Грачевском районе Ставрополья. По словам специалистов, в травмоцентр краевой столицы эвакуировали двоих подростков, четверо находятся в состоянии средней тяжести, в районной больнице остаются трое детей, сообщает РИА Новости.
"В результате ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь, по оперативным данным, погибли пять несовершеннолетних, из них четыре – на месте. Медики борются за жизнь девяти детей", – уточнили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавшие в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь. Также за ней обратились трое взрослых.
"На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе четыре реанимационных, две консультативных – из детской и взрослой краевых больниц", – говорится в сообщении.
Минздрав Ставропольского края контролирует ситуацию. Министр здравоохранения Владимир Колесников также выехал на место происшествия.
Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.
В салоне транспортного средства находились воспитанники школы олимпийского резерва – женская баскетбольная команда. По данным Волгоградской областной федерации баскетбола, соревнования, на которые ехали атлеты, не были согласованы ни в Федерации баскетбола, ни в муниципалитете, ни в областном спорткомитете. В связи с трагедией мероприятие было отменено.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов сообщил, что предварительно, ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины – автомашины ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию.
Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.
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