Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП на Ставрополье в СК

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП на Ставрополье в Главное следственное управление СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель СК РФ поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России. Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего", – сказала Петренко.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.

В Минздраве сообщили, что после ДТП в травмоцентр краевой столицы эвакуировали двоих подростков, четверо находятся в состоянии средней тяжести, в районной больнице остаются трое детей.

В салоне транспортного средства находились воспитанники школы олимпийского резерва – женская баскетбольная команда. По данным Волгоградской областной федерации баскетбола, соревнования, на которые ехали атлеты, не были согласованы ни в Федерации баскетбола, ни в муниципалитете, ни в областном спорткомитете. В связи с трагедией мероприятие было отменено.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов сообщил, что предварительно, ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины – автомашины ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.