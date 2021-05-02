Суд арестовал водителя после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Водитель легкового автомобиля, который мог спровоцировать аварию с гибелью детей на Ставрополье арестован на два месяца. Решение вынес Ленинский районный города.

Уточняется, что под арестом мужчина пробудет до 30 июня.

"Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, <...> избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года", – сообщил судья

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Согласно последним данным, состояние трех пациенток оценивается как крайней степени тяжести, троих – как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Также одна пострадавшая находится в больнице Грачевского округа. Ее жизнь находится вне опасности.