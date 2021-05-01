Врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков оценил состояние пострадавших в крупном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, троих – как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", – уточнил врач.

По словам Анненкова, еще одна пострадавшая остается в больнице Грачевского округа. Ее жизнь находится вне опасности.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.