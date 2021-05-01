Полиция начала проверку после оскорбительного поста о погибших в ДТП на Ставрополье детях

Фото: МЧС России

Полиция организовала проверку после появления в соцсетях оскорбительных сообщений о детях из Волгограда, которые погибли в ДТП под Ставрополем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, пользователь одной из соцсетей опубликовал в волгоградской группе пост и комментарий оскорбительного содержания.

"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", – начальник пресс-службы волгоградского главка МВД Светлана Смольянинова.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Согласно последним данным, состояние трех пациенток оценивается как крайней степени тяжести, троих – как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Также одна пострадавшая находится в больнице Грачевского округа. Ее жизнь находится вне опасности.