Семьям погибших в ДТП на Ставрополье выплатят по миллиону рублей

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Власти Волгоградской области объявили о выплатах семьям погибших и пострадавших в ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 миллиону рублей; семьям пострадавших детей – по 200 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется также, что по 200 тысяч рублей получат семьи пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также поручил мэрии Волгограда оказать семьям дополнительную помощь. Он также распорядился проверить законность выезда детей на соревнования, во время которого и произошла авария.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.

Согласно последним данным, состояние трех пациенток оценивается как крайней степени тяжести, троих – как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Также одна пострадавшая находится в больнице Грачевского округа. Ее жизнь находится вне опасности.