Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:14

Семьям погибших в ДТП на Ставрополье выплатят по миллиону рублей

происшествия ДТП регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Власти Волгоградской области объявили о выплатах семьям погибших и пострадавших в ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 миллиону рублей; семьям пострадавших детей – по 200 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется также, что по 200 тысяч рублей получат семьи пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также поручил мэрии Волгограда оказать семьям дополнительную помощь. Он также распорядился проверить законность выезда детей на соревнования, во время которого и произошла авария.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.

Согласно последним данным, состояние трех пациенток оценивается как крайней степени тяжести, троих – как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Также одна пострадавшая находится в больнице Грачевского округа. Ее жизнь находится вне опасности.

В Ставропольском крае в ДТП попал микроавтобус, который вез юных спортсменов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать