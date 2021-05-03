В Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в аварии на Ставрополье

Фото: ТАСС/МЧС России

Жители Волгограда простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в аварии на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Уточняется, что в Волгоградской области в понедельник, 3 мая, объявили траур по погибшим. Церемония состоялась в большом зале прощаний. На нее пришло много людей, среди них спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.

Известно, что девочек похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ранее сообщалось, что директору волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца после ДТП на Ставрополье. Решение вынес Ленинский районный суд города.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.