Перевозка погибших в ДТП на Ставрополье осуществлялась без лицензии

14:51
Фото: stavropol.sledcom.ru
Перевозка на автобусе погибших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда к месту проведения соревнований проводилась с рядом нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.
"В ходе проверки установлено, что перевозка детей к месту проведения соревнований осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска, при этом у водителя путевой лист, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствовали", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перевозка детей осуществлялась без уведомления Госавтоинспекции, автобус не был оборудован в установленном порядке проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками "Дети" и устройством для ограничения скорости движения 60 километров в час.
Также проверка диагностической карты о прохождении техосмотра показала, что она отсутствует в соответствующей информационной системе.
3 мая жители Волгограда простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в аварии с автобусом. На церемонию прощания пришли спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.
Ранее сообщалось, что директору волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца после ДТП на Ставрополье. Решение вынес Ленинский районный суд города.
Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Следствие запросило арест для водителя, перевозившего детей на Ставрополье
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