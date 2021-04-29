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Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка в батутном центре в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК.

Инцидент произошел 28 марта текущего года

"...малолетний мальчик находился с папой в батутном центре, расположенном в Зеленоградском административном округе Москвы, где при падении ударился о деревянную балку, самовольно прикрепленную работниками центра к стене", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

У четырехлетнего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны затылочной области, а также некоторые другие повреждения.

Уголовное производство ведется по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства инцидента уточняются.

В конце марта прокуратура Зеленограда начала проверку после падения ребенка с аттракциона в батутном парке. С родителями мальчика также пообщался прокурор Зеленоградского округа Владимир Родин.