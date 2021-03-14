В батутном центре Москвы ребенок упал на скалодроме

17:43
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В батутном центре на юго-востоке Москвы ребенок сорвался с высоты на скалодроме. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Пострадавшему мальчику 13-ти лет, который упал с четырехметровой высоты, потребовалась медицинская помощь.
"В ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", – говорится в сообщении.
Там добавили, что после проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее девочку ударило током проводами, которые выступают из пола в одном из проходов торгового центра "Европолис".
Родители ребенка отметили, что девочка была разута, поскольку ползала на диване. После этого она спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были открыты и находились под напряжением.
Уточняется, что ребенку потребовалась госпитализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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