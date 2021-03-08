Родители пострадавшего в ТЦ "Европолис" ребенка рассказали подробности происшествия

Фото: Москва 24

Родители, чья малолетняя дочь пострадала в ТЦ "Европолис" из-за удара током, рассказали Москве 24 подробности произошедшего.

Они подчеркнули, что девочка была разута, поскольку ползала на диване.

"Залезать на него в зимней обуви, конечно, никто бы не позволил. Она поползала и спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были совершенно открыты и находились под напряжением. Слава богу, обошлось без серьезных последствий", – прокомментировали родители.

Они добавили, что никакую помощь ни от кого принимать не намерены.

"Нам важно, чтобы понесли наказание те, кто содержит ТЦ в таком состоянии и подвергает жизни людей опасности", – заключили они.

Ранее в торговом центре на проспекте Мира девочку ударило током проводами, которые выступают из пола в одном из проходов торговой галереи.

