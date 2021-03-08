Родители пострадавшего в ТЦ "Европолис" ребенка рассказали подробности происшествия

16:14
Фото: Москва 24
Родители, чья малолетняя дочь пострадала в ТЦ "Европолис" из-за удара током, рассказали Москве 24 подробности произошедшего.
Они подчеркнули, что девочка была разута, поскольку ползала на диване.
"Залезать на него в зимней обуви, конечно, никто бы не позволил. Она поползала и спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были совершенно открыты и находились под напряжением. Слава богу, обошлось без серьезных последствий", – прокомментировали родители.
Они добавили, что никакую помощь ни от кого принимать не намерены.
"Нам важно, чтобы понесли наказание те, кто содержит ТЦ в таком состоянии и подвергает жизни людей опасности", – заключили они.
Ранее в торговом центре на проспекте Мира девочку ударило током проводами, которые выступают из пола в одном из проходов торговой галереи.
В торговом центре "Европолис" ребенка ударило током
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: