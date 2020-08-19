Ребенок пострадал от удара током в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура проводит проверку по факту получения телесных повреждений восьмилетним мальчиком в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

"Установлено, что мальчик во время прогулки беспрепятственно попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка, в результате получил удар током", – рассказали в пресс-службе.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. В ходе проверки специалисты намерены дать оценку ответственным людям за обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В середине июля в Пушкинском городском округе 10-летний мальчик погиб от удара током. По данным следствия, погибший, гуляя вместе с друзьями, нашел строительную рулетку, которую в ходе игры закинул на высоковольтные электрические провода. От удара током мальчик скончался на месте происшествия.

