Футболист бразильского "Индепендьенте" погиб от удара током

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21-летний футболист бразильского "Индепендьенте" Кайо Силва погиб от удара током во время игры с воздушным змеем в Сан-Паулу, сообщает The Sun.

Змей спортсмена ударился о линию электропередач, и Силва получил смертельный удар током. В клубе выразили соболезнования близким игрока и назвали произошедшее ужасным инцидентом.

"Индепендьенте" выступает в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии. Силва играл на позиции левого защитника. В 22 матчах за клуб он отметился шестью забитыми мячами.