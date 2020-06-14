Москвич погиб от удара током на рыбалке под Калугой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Житель столицы скончался время рыбалки в Калужской области. В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что он погиб от удара током.

Отмечается, что инцидент случился у деревни Пинашино Боровского района.

29-летний мужчина зацепился удилищем за провод линии электропередач, после чего получил разряд током. От его мощности он скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что от удара током погиб футболист бразильского "Индепендьенте". Инцидент произошел во время игры Кайо Силвы с воздушным змеем. Он ударился о линию электропередач, в результате чего спортсмен получил смертельный электрический разряд.