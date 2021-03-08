Ребенка ударило током в ТЦ "Европолис"

Видео: Москва 24

Ребенок 3,5 лет пострадал в результате удара током в торговом центре "Европролис". О произошедшем Москве 24 рассказал очевидец.

Уточняется, что в ТЦ на проспекте Мира оголенные провода выступают из пола в одном из проходов торговой галереи.

Пострадавшего ребенка доставили в городскую больницу № 9.

Позднее руководство торгового центра прокомментировало ситуацию.

"Это пол, это просто пол, там ничего нету, вот в этом месте ничего нету. Наверное, она бегала босиком и за что-то зацепилась. За что, я не знаю. Мы разберемся и родителям поможем, все компенсируем", – отметил управляющий партнер FORTGROUP Максим Левченко.

Ранее пожар охватил бытовки на территории торгового центра "Европолис". Горение на площади 50 квадратных метров удалось ликвидировать.