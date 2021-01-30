Арт-блогер рассказала о гибели сына из-за упавшего в ванну смартфона

Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от смартфона.

Женщина сообщила, что телефон упал ребенку на живот в тот момент, когда гаджет находился на зарядке.

По словам Сосновской, ребенок успел откинуть его на пол, но было поздно. 12-летний мальчик скончался 10 января.

"Мы реанимировали его 40 минут, но ничего не помогло. И мы не понимали, что случилось. Сегодня, спустя почти две недели, судмедэксперт сообщил нам причину", – написала женщина в Instagram.

В своем обращении блогер попросила распространить ее историю, чтобы, возможно, спасти другие жизни.

"Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям – и себе – брать телефон в ванну. Детям – никогда. Ни под каким предлогом", – написала Сосновская.

Ранее в Магнитогорске десятиклассник получил ожог второй степени после того, как у него в кармане брюк загорелся смартфон.