Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

04:44

Арт-блогер рассказала о гибели сына из-за упавшего в ванну смартфона

происшествия

Фото: instagram.com/art.likbez

Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от смартфона.

Женщина сообщила, что телефон упал ребенку на живот в тот момент, когда гаджет находился на зарядке.

По словам Сосновской, ребенок успел откинуть его на пол, но было поздно. 12-летний мальчик скончался 10 января.

"Мы реанимировали его 40 минут, но ничего не помогло. И мы не понимали, что случилось. Сегодня, спустя почти две недели, судмедэксперт сообщил нам причину", – написала женщина в Instagram.

В своем обращении блогер попросила распространить ее историю, чтобы, возможно, спасти другие жизни.

"Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям – и себе – брать телефон в ванну. Детям – никогда. Ни под каким предлогом", – написала Сосновская.

Ранее в Магнитогорске десятиклассник получил ожог второй степени после того, как у него в кармане брюк загорелся смартфон.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать