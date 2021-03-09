Адвокат рассказал, что грозит столичному ТЦ, где ребенка ударило током

Адвокат рассказал об ответственности за причинение вреда пострадавшему в ТЦ ребенку

Адвокат Владислав Кочерин рассказал Москве 24, какое наказание могут понести виновные в инциденте с трехлетней девочкой в столичном торговом центре.

ЧП произошло накануне в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира. Там ребенка ударило током проводами, которые выступали из пола в одном из проходов торговой галереи.

По словам юриста, данное происшествие содержит признаки нарушения статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Кочерин отметил, что ответственность предусматривает в том числе лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Заслуженный строитель России Азарий Лапидус рассказал, что главным ответственным лицом является управляющая компания торгового центра. При этом, по его словам, стоит уточнить, где именно произошел инцидент – в месте общего пользования или там, где ответственность несет арендатор.

Мама пострадавшего ребенка Наталья рассказала, что девочке потребовалась госпитализация после случившегося.

"Мы остановились в такой зоне, которая находится между двумя точками ресторана. В какой-то момент музыка заиграла активнее, и она начала бегать вокруг лавки. И в какой-то момент она очень сильно закричала, начала притягивать к себе ногу и дико плакать. И тут я поняла, что ребенка ударило током", – отметила она.

Удар током влияет на сердце, что может вызвать рассинхрон в работе органа и сердечный приступ, добавила женщина.

"Я поняла, что нужно вызывать скорую. За помощью мы обратились к администратору. Однако она вызвала лишь старшего охраны. В результате скорую вызвал муж по номеру 112", – поделилась мама девочки.

Она добавила, что результаты ЭКГ ребенка показали отклонения в работе сердца. Врачи рекомендовали наблюдать за динамикой.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку.

