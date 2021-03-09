Адвокат рассказал, что грозит столичному ТЦ, где ребенка ударило током

14:50
Адвокат рассказал об ответственности за причинение вреда пострадавшему в ТЦ ребенку
Адвокат Владислав Кочерин рассказал Москве 24, какое наказание могут понести виновные в инциденте с трехлетней девочкой в столичном торговом центре.
ЧП произошло накануне в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира. Там ребенка ударило током проводами, которые выступали из пола в одном из проходов торговой галереи.
По словам юриста, данное происшествие содержит признаки нарушения статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Кочерин отметил, что ответственность предусматривает в том числе лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Заслуженный строитель России Азарий Лапидус рассказал, что главным ответственным лицом является управляющая компания торгового центра. При этом, по его словам, стоит уточнить, где именно произошел инцидент – в месте общего пользования или там, где ответственность несет арендатор.
Мама пострадавшего ребенка Наталья рассказала, что девочке потребовалась госпитализация после случившегося.
"Мы остановились в такой зоне, которая находится между двумя точками ресторана. В какой-то момент музыка заиграла активнее, и она начала бегать вокруг лавки. И в какой-то момент она очень сильно закричала, начала притягивать к себе ногу и дико плакать. И тут я поняла, что ребенка ударило током", – отметила она.
Удар током влияет на сердце, что может вызвать рассинхрон в работе органа и сердечный приступ, добавила женщина.
"Я поняла, что нужно вызывать скорую. За помощью мы обратились к администратору. Однако она вызвала лишь старшего охраны. В результате скорую вызвал муж по номеру 112", – поделилась мама девочки.
Она добавила, что результаты ЭКГ ребенка показали отклонения в работе сердца. Врачи рекомендовали наблюдать за динамикой.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: