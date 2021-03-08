СК возбудил уголовное дело после получения электротравмы девочкой в столичном ТЦ

21:21
Фото: Москва 24
Уголовное дело заведено из-за травмирования девочки после того, как она наступила на оголенный провод в одном из торговых центров столицы. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ по городу.
Инцидент произошел в ТЦ "Европолис", находящемся на проспекте Мира.
Согласно данным следователей, девочке диагностировали электротравму. "По результатам проведенной доследственной проверки Бабушкинский межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУСК РФ и по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – рассказали представители Следственного комитета.
В скором времени сотрудники допросят родителей пострадавшего ребенка и работников ТЦ.
Ранее родители пострадавшего в ТЦ "Европолис" ребенка рассказали подробности происшествия. Девочку ударило током проводами, которые выступают из пола в одном из проходов торговой галереи.
СК выясняет, почему ребенка в ТЦ ударило током
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