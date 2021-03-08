Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с ребенком в ТЦ Москвы

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Проверку организовала столичная прокуратура после того, как ребенка ударило током в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира в Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 8 марта 2021 года малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего. Также специалисты оценят соблюдение ТЦ условий безопасности.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – добавили в пресс-службе.

Ранее девочку ударило током проводами, которые выступают из пола в одном из проходов торговой галереи.

Родители ребенка отметили, что девочка была разута, поскольку ползала на диване. После этого она спрыгнула на пол, побежала и наступила на провода, которые были открыты и находились под напряжением.

Уточняется, что ребенку потребовалась госпитализация.

