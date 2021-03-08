Мама девочки, которую ударило током в ТЦ Москвы, рассказала о случившемся

Фото: Москва 24

Мама пострадавшей трехлетней девочки, которую в торговом центре "Европолис" ударило током, рассказала Москве 24 о произошедшем.

По ее словам, ребенок во время пребывания в ТЦ начал ползать по круглой скамейке. При этом девочка разулась, чтобы ее не испачкать.

"Поскольку музыка играла, она слезла с этой скамейки и начала в носках бегать вокруг нее. В какой-то момент она резко закричала и начала плакать. Сначала мы подумали, что она наступила в воду. Ощущение было, что там лужица какая-то", – прокомментировала Наталья.

Она добавила, что сразу после этого отец девочки подошел к ребенку. Мужчина прикоснулся к месту, откуда торчали провода, и его ударило током.

"Тут мы поняли, что ребенка тоже ударило током. Она начала резко плакать, дернула ногу. После этого мы не могли ее долго успокоить. Там играл диджей, а в какой-то момент вырубилась вся техника", – добавила мама пострадавшего ребенка.

Она заключила, что в их семье уверены в том, что девочку ударило током.

Ранее стало известно, что в связи с инцидентом столичная прокуратура начала проверку.

