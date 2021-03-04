Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

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Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская рассказала о состоянии четырехлетнего мальчика, который упал с эскалатора в торговом центре на юге Москвы. По ее словам, ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Агентство Москва

"Ребенок находится в больнице, его состояние достаточно тяжелое, потому что травм было много. Но его жизни ничего не угрожает", – пояснила она.

Ярославская взяла данное дело под свой личный контроль. По ее словам, возможно, будет поставлен вопрос о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

"Безусловно, возникают вопросы к родителям, которые оставили без присмотра четырехлетнего ребенка. И мы вместе с соцзащитой будем вопрос выяснять. Также, конечно, у меня вопрос к людям, которые просто смотрели на эту ситуацию и не остановили ребенка", – сказала она.

Ранее стало известно, что в ТЦ на улице Кировоградской 4-летний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.