Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в батутном центре Зеленограда

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Зеленограда начала проверку после падения ребенка днем 28 марта с аттракциона в батутном парке. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Четырехлетний мальчик упал с аттракциона и ударился головой об элемент, не предусмотренный конструкцией и не обеспечивающий безопасную эксплуатацию объекта. Ребенку понадобилась медицинская помощь", – говорится в сообщении.

С родителями мальчика пообщался прокурор Зеленоградского округа Владимир Родин. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в торговом центре "Перово молл" оборвались качели с детьми. Отмечалось, что администрация попыталась скрыть произошедшее.