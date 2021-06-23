В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Калининградской области объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 не менее 60% граждан, работающих в сфере медицины, обслуживания, транспорта, торговли и некоторых других сфер, соответствующее постановление подписала главный санитарный врач области Елена Бабура. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, бытовых услуг, предоставления услуг по временному проживанию, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов", – говорится в документе.

Кроме того, предписание распространяется на представителей органов государственной власти, госслужащих и работников муниципалитетов, сотрудники МФЦ, почтовых и финансовых организаций, а также музеев и библиотек.

Вакцинацию не менее 60% работников данных сфер необходимо осуществить до 20 августа.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечаются ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе: рост недельной заболеваемости составляет 20–23%.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Позже обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине и других регионах.