На курортах Кубани будут принимать сертификаты о прививках зарубежными вакцинами

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Курорты и санатории Краснодарского края будут принимать от туристов сертификаты о вакцинации от коронавируса иностранными препаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

"Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык", – сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начнут принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа эту меру ужесточат, заселиться в местные объекты размещения можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации.