В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует до 18:00. По информации метеорологов, температура воздуха в среду днем поднимется до 31 градуса.

На фоне такой погоды отмечается вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В МЧС москвичам рекомендовали не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду. Также в ведомстве посоветовали пить больше воды и не оставлять детей в местах купания без присмотра.

Ранее сообщалось, жара в Москве не спадет вплоть до 20:00.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.