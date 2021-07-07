Москвичей предупредили о сильной жаре до вечера

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сильная жара ожидается в столице 7 июля. Воздух прогреется до 30 градусов выше нуля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Жара не будет спадать вплоть до 20:00. В связи с этим москвичей призвали к осторожности. Их просят избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.

При возникновении происшествий следует звонить по телефону 101.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина ранее рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.

