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Москва 24

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Общество

10:38

В МЧС дали рекомендации москвичам, как защититься от зноя

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильная жара ожидается в Москве в понедельник, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"19 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы плюс 30–32", – уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что в жару необходимо пить больше воды и пользоваться головным убором. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра.

Власти Москвы в связи с непогодой порекомендовали ресторанам и кафе временно закрыть веранды. В городе 19 и 20 июля ожидают ливень и грозу с усилением ветра до 17 метров в секунду.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах РФ аномальная жара продержится до середины недели. При этом в Калмыкии температура воздуха может подняться и до 44 градусов тепла.

Специалист рассказал о погоде на ближайшие дни

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