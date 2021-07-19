В Гидрометцентре предупредили о 44-градусной жаре в РФ

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Аномальная жара ожидается в южных регионах России до середины наступившей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По данным метеоролога, в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха составит 40–42 градуса, а в Калмыкии – до 44 градусов тепла.

"В Северо-Кавказских республиках, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии – 40 градусов", – продолжил Вильфанд.

Кроме того, температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. В указанных регионах температура будет подниматься до 37–41 градуса тепла.

При этом сильная жара не затронет Черноморское побережье. Температура там сохранится в районе +30 градусов, однако ожидается опасное солнце.

"Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до 7 единиц", – заключил специалист.

Индекс ультрафиолетового излучения оценивается по шкале от 1 до 11, где 1 – низкий уровень, а 11 – экстремальный. При показателе от 3 до 7 в полдень рекомендуется оставаться в тени. При значениях от 8 и выше специалисты советуют пережидать полуденные часы внутри помещения.

Ранее Вильфанд предупредил о приходе в Москву заметного похолодания. Как уточнил синоптик, сильнее всего холодная погода будет ощущаться в четверг, 22 июля. Температура воздуха днем может опуститься до 20 градусов тепла.