Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Фото: Москва 24
Переменная облачность, без осадков и до +24 градусов ожидается в столичном регионе в четверг, 22 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Ночью в городе будет около +10...+12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.
"После длительной, аномально жаркой погоды в столицу пришла прохлада...Такая погода позволяют расширить двигательный режим, больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, можно принимать солнечные и воздушные процедуры", – говорится в сообщении синоптиков на портале "Метеоновости".
Ранее метеорологи пообещали москвичам "свежесть Арктики" в выходные. Днем в субботу будет преобладать облачная погода с температурой не выше 20–22 градусов тепла. В Подмосковье в выходные также ожидаются прохладные ночи, температура может опуститься ниже 10 градусов.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в европейской части России температура воздуха опустится ниже нормы.
Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России.
Синоптики рассказали, вернется ли в Москву жара
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