В Госдепе назвали операцию по эвакуации из Кабула одной из самых сложных в истории США

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Завершенная Пентагоном операция по эвакуации людей из столицы Афганистана была одной из самых сложных в истории Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие – одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", – приводит слова Блинкена ТАСС.
Он также сообщил, что из Кабула были эвакуированы более 123 тысяч человек, включая порядка 6 тысяч американцев. По его словам, в Афганистане остаются около 100 граждан США.
Блинкен также заявил, что Вашингтон приостанавливает дипломатическое присутствие в Афганистане, эта работа будет осуществляться из Катара.
Помимо этого, госсекретарь Штатов рассказал, что США не доверяют запрещенному в России движению "Талибан", но готовы с ним взаимодействовать, если это отвечает американским интересам.
Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Кеннет Маккензи подтвердил, что силы США покинули Афганистан, завершив военную миссию в этой стране.
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