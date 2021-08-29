Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана всех дипломатов США – СМИ

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Президент США Джо Байден намерен к 31 августа отозвать из Кабула всех американских дипломатов, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале говорится, точной информации на этот счет пока нет, так как окончательное решение не принято.

Согласно оценкам газеты, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что присутствие американских дипломатов в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время.

По словам одного из источников газеты, в Вашингтоне рассматривают разные варианты дальнейшего дипломатического взаимодействия с Афганистаном.

Ранее военные США провели операцию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане. Американский президент дал понять, что этот удар не будет последним.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Затем стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

В результате терактов в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих. Позднее Байден заявлял, что лица, ответственные за взрывы в аэропорту, понесут наказание.