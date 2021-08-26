Польский депутат пытался прорваться в лагерь беженцев

Польский депутат Франтишек Стерчевски доставил немало хлопот военным и полицейским, которые охраняют лагерь беженцев с Ближнего Востока. Мигранты кочуют вдоль польско-белорусской границы уже неделю.

Политик заявил, что на самом деле беженцы уже находятся в Польше и попытался прорваться к ним через кордоны. В руках у него был большой пакет с питьевой водой и продуктами.

Парламентарий продемонстрировал отменную физическую форму и остановить его удалось далеко не сразу. К мигрантам Стерчевски так и не попал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.