В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице за последние сутки выявили 2 376 новых случаев коронавируса. За это время госпитализирован 651 человек, на ИВЛ находятся 270 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



"В городе выздоровели еще 1 215 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 473 474", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Москве скончались 49 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.

Мэр отметил, что гражданам нужно соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период.

