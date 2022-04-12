Диетолог рассказал о пользе семечек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах семян подсолнечника, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист указал на большое содержание магния в данном продукте. За счет этого микроэлемента смягчается воздействие стресса на центральную нервную систему.
"Есть исследование, показывающее, что достаточное потребление магния в возрасте 50 плюс увеличивает продолжительность жизни, причем продолжительность именно здоровой жизни", – добавил Гинзбург.
Помимо магния, в семечках содержатся большие объемы витамина Е, селена и фолиевой кислоты. В совокупности они полезны в профилактике атеросклероза, инфарктов и инсультов.
Для получения наибольшей пользы от семечек рекомендуется употреблять нелущеный продукт, отметил специалист по пищевым технологиям, кандидат технических наук Дмитрий Зыков. В данном случае важную роль играет тонкий восковой слой на околоплоднике, который защищает ядро от кислорода, влаги и плесени. В случае нарушения данного слоя семена становятся прогорклыми под воздействием кислорода, а значит, и вредными.
Специалисты также призвали не злоупотреблять семенами подсолнечника, поскольку в 100 граммах продукта содержится 500–600 килокалорий. Достаточным объемом будет небольшая горсть, которую можно смешать с другими семенами и орехами.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Москвой 24 рассказала о вреде от чрезмерного употребления семечек. Данный продукт может спровоцировать набор массы тела и обострение гастрита.
"Доктор 24": семечки
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