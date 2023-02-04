Нутрициолог назвала лучшие продукты для снятия отеков

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Кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия считаются лучшими продуктами для снятия отеков. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Как правило, от отеков избавляют продукты, обладающие мочегонным действием. Они богаты калием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага.

Кроме того, калий содержится в зеленом чае и кофе. Поэтому эти напитки тоже выводят лишнюю жидкость из организма, отметила специалист.

"Самое главное – исключить из рациона соленые блюда, а также еду, богатую усилителями вкуса, консервантами и сахаром. Потому что они будут задерживать воду. Даже если вы будете употреблять фрукты и овощи, но не сократите количество потребляемой поваренной соли до 2,5 граммa в сутки – это не приведет к хорошему результату", – заключила Русакова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки. По словам эксперта, в первую очередь речь может идти о заболеваниях почек, например о снижении их выделительной функции. Кроме того, отечность возникает при сердечной недостаточности, а также из-за нарушения гормонального фона в виде гипотиреоза.



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