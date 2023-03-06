Дерматолог назвала способы борьбы с отеками

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При возникновении отеков на лице следует обратиться к специалисту и проверить сердце и почки. Также необходимо перестать употреблять алкоголь и соленую пищу, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

По ее словам, если нежелательные продукты не присутствуют в меню питания, а анализы не установили нарушений, то появление отеков может быть связано с индивидуальной особенностью.

Для снятия отеков эксперт посоветовала использовать специальные гидрогелевые маски, которые хранятся в холодильнике. Врач отметила, что можно делать гимнастику перед зеркалом.

"Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отеков, потому что запустится кровообращение", – порекомендовала она.

Ранее кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия считаются лучшими продуктами для снятия отеков. Также калий содержится в зеленом чае и кофе. Поэтому эти напитки тоже выводят лишнюю жидкость из организма, добавила она.

"Доктор 24": отеки

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